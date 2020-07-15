Минтранс Турции объявил о возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля
Москва и Анкара достигли соглашения возобновить авиационное сообщение уже с сегодняшнего дня. Об этом информирует агентство Anadolu, ссылаясь на министерство транспорта Турции. Согласно этой информации, положительный результат достигнут минувшей ночью в ходе переговоров между представителями транспортных ведомств двух стран.
В июне власти Турции объявили о намерении возобновить регулярное авиасообщение с Россией именно с 15 июля. Они ожидали отмашку от российской стороны. Однако в Минтрансе РФ до сих пор не подтверждали открытие авиасообщения в этот срок.
Позднее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова объявила, что процедура отмены ограничений из-за пандемии и возобновления международного авиасообщения в России стартует с 15 июля. С этого момента авиационные власти будут проводить переговоры с другими государствами по данному вопросу.
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