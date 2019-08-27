Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

Министерство транспорта предлагает усовершенствовать систему подготовки пилотов в России. Как пишет РИА Новости, об этом заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова. Она подчеркнула, что особое внимание этому вопросу нужно уделить после катастрофы самолёта SSJ-100 в Шереметьеве.

Как отмечает RT, Петрова подчеркнула, что финансирование подготовки пилота в РФ составляет около 600 тысяч рублей в год, и эту сумму необходимо увеличить вдвое.

Напомним, ЧП с самолётом SSJ-100 произошло 5 мая. Борт следовал из Москвы в Мурманск. Однако вскоре после взлёта экипаж сообщил, что в лайнер попала молния. Командир борта принял решение вернуться и совершить экстренную посадку. В ходе неудачного приземления машина ударилась о землю, подломилась стойка шасси и пробила топливный бак, напоминает RT. После этого в хвостовой части самолета начался пожар. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа, уточняет Ura.ru.



