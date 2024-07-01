Росавиация с августа начнёт сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов
Федеральное агентство воздушного транспорта с августа приступит к целевым сборам с авиакомпаний на капитальный ремонт аэродромов. Об этом объявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на заседании совета по развитию транспортного комплекса в регионах в Совете Федерации.
Ядров уточнил, что в фонда капитального ремонта включён 51 аэродром. Сборы будут осуществлены в форме повышения ставки за аэронавигацию. Процедура должна быть утверждена федеральным законом.
Первым на эти средства предполагается капитально отремонтировать аэродром в Чебоксарах. В Росавиации утверждают, что повышение сборов за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний не вызовет серьёзного удорожания билетов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее бывший руководитель Минтранса Виталий Савельев, назначенный в мае вице-премьером, сообщил, что на модернизацию 75 аэродромов будет также выделено прямое финансирование из бюджета на 250 миллиардов рублей.
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