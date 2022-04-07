Минторг США ввёл экспортные санкции против «Аэрофлота», Azur Air и Utair

Министерство торговли США объявило о лишении экспортных привилегий трёх российских авиакомпаний — «Аэрофлота», «Азур Эйр» и «ЮТэйр» за продолжающиеся нарушения, связанные с мерам экспортного контроля, введенными против России из-за событий на Украине.

Авиакомпании лишаются права участвовать в операциях, подпадающих под действие Правил экспортного контроля, включая экспорт и реэкспорт из США. Как отметила министр торговли Джина Раймондо, российская сторона из-за действий на Украине лишена не только доступа к американским товарам, но и к их реэкспорту из других стран.

Глава Минторга предупредила, что любые компании, которые пренебрегут этими ограничениями, особенно в интересах президента РФ Владимира Путина и во вред Украине, понесут наказание и окажутся сами под санкциями.

