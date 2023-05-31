Минпромторг опроверг заявление хабаровского министра о первом полете SSJ-NEW
Информация о назначении даты первого полета самолёта Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW), озвученная министром промышленности и торговли Хабаровского края, не соответствует действительности. Об этом НСН заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.
В ведомстве указали, что глава регионального министерства «не уполномочен делать соответствующие заявления».
Отмечается, что даты начала испытательных полетов определяются разработчиком лайнера («Иркут») по итогам прохождения Методического совета экспериментальной авиации по летным испытаниям Минпромторга РФ.
«Заседание Методического совета о допуске к первому полету SSJ-NEW еще не проводилось», - подчеркнули в министерстве.
Ранее министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов на расширенном заседании регионального правительства заявил, что первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New запланирован на третью декаду июня 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru