Летные испытания импортозамещенного SSJ стартуют в середине 2023 года
Летные испытания импортозамещенного российского самолета Sukhoi Superjet New (SSJ) стартуют в середине 2023 года, а с 2024 года начнутся поставки авиакомпаниям. Об этом сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, ОАК надеется, что самолет будет востребован в большом количестве. Слюсарь указал, что технологически к этому готовы «и мы, и кооперация».
Ранее РИА Новости со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова сообщало, что единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» до конца 2024 года будет поставлено четыре импортозамещенных лайнера Sukhoi Superjet 100, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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