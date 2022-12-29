Летные испытания импортозамещенного SSJ стартуют в середине 2023 года

По его словам, ОАК надеется, что самолет будет востребован в большом количестве. Слюсарь указал, что технологически к этому готовы «и мы, и кооперация».

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова сообщало, что единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» до конца 2024 года будет поставлено четыре импортозамещенных лайнера Sukhoi Superjet 100, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

