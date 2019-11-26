Минобороны: Военный спутник успешно выведен на орбиту

В Минобороны сообщили об успешном завершении полета ракеты-спутника «Союз-2.1в», спутник выведен на орбиту. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что спутник принят на управление Воздушно-космическими силами (ВКС) с Земли. По данным ведомства, связь со спутником устойчива, аппарат работает в штатном режиме.

Запуск ракет-носителя состоялся накануне вечером. Как отмечалось, это второй пуск ракеты данного класса с «Плесецка». Первый прошел в июле 2019 года.

