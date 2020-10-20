Минобороны РФ объяснило полет двух Ту-95 вблизи Аляски
Полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС недалеко от Аляски был плановым и проходил над нейтральными водами, передает «Интерфакс» позицию Минобороны РФ.
Полет был плановым и проходил над нейтральными водами, на разных участках маршрута ракетоносцы сопровождали российски Су-35С, МиГ-31 и американские истребители F-22, добавляет RT.
Ранее в твиттере Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщалось, что истребитель ВВС США F-22 перехватил в понедельник вечером два российских Ту-95 у берегов Аляски, которые сопровождали два истребителя Су-35. Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. Также НОРАД определил российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50 в 50 морских милях от берегов Аляски.
В начале октября российский истребитель Су-27 перехватил немецкий патрульный самолёт и самолёт-разведчик Швеции над Балтийским морем. Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей и приближался к государственной границе РФ.
До этого два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем.
Добавим, в конце сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что возросшая активность военных США и НАТО в последнее время наблюдается в 20-30 километрах от российской границы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Россия одобрила заморозку ядерных арсеналов на время продления СНВ-3
- В США избавились от российских аппаратов ИВЛ
- Минобороны РФ объяснило полет двух Ту-95 вблизи Аляски
- Мантуров допустил запуск производства третьей COVID-вакцины до конца года
- Во многих российских школах увеличат длительность каникул
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru