Минобороны РФ объяснило полет двух Ту-95 вблизи Аляски

Полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС недалеко от Аляски был плановым и проходил над нейтральными водами, передает «Интерфакс» позицию Минобороны РФ.

Полет был плановым и проходил над нейтральными водами, на разных участках маршрута ракетоносцы сопровождали российски Су-35С, МиГ-31 и американские истребители F-22, добавляет RT.

Истребитель F-22 ВВС США перехватил два российских Ту-95 у берегов Аляски

Ранее в твиттере Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщалось, что истребитель ВВС США F-22 перехватил в понедельник вечером два российских Ту-95 у берегов Аляски, которые сопровождали два истребителя Су-35. Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. Также НОРАД определил российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50 в 50 морских милях от берегов Аляски.

В начале октября российский истребитель Су-27 перехватил немецкий патрульный самолёт и самолёт-разведчик Швеции над Балтийским морем. Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей и приближался к государственной границе РФ.

До этого два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем.

Добавим, в конце сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что возросшая активность военных США и НАТО в последнее время наблюдается в 20-30 километрах от российской границы.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
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