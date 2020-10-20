Истребитель F-22 ВВС США перехватил два российских Ту-95 у берегов Аляски

В начале октября российский истребитель Су-27 перехватил немецкий патрульный самолёт и самолёт-разведчик Швеции над Балтийским морем. Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей и приближался к государственной границе РФ.

До этого, два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем.

Добавим, в конце сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что возросшая активность военных США и НАТО в последнее время наблюдается в 20-30 километрах от российской границы.



