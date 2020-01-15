Минобороны получит две первые ракеты «Ангара» в 2020 году
Первые ракеты-носители серии «Ангара» будут переданы министерству обороны РФ уже в текущем году. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос». Речь идёт о носителе тяжёлого класса «Ангара-А5» и лёгкого класса — «Ангара-1.2».
Ракеты производятся на производственном объединении «Полет» в Омске. До окончания реконструкции предприятие будет выпускать по два изделия в год, а после — десять: восемь тяжелого класса и две лёгкого.
До тех пор, пока новые ракеты полностью не заменят «Протон-М», он будет выводить в космос часть полезных нагрузок, отмечает «Свободная пресса».
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