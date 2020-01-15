Минобороны получит две первые ракеты «Ангара» в 2020 году

Первые ракеты-носители серии «Ангара» будут переданы министерству обороны РФ уже в текущем году. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос». Речь идёт о носителе тяжёлого класса «Ангара-А5» и лёгкого класса — «Ангара-1.2».

Ракеты производятся на производственном объединении «Полет» в Омске. До окончания реконструкции предприятие будет выпускать по два изделия в год, а после — десять: восемь тяжелого класса и две лёгкого.

До тех пор, пока новые ракеты полностью не заменят «Протон-М», он будет выводить в космос часть полезных нагрузок, отмечает «Свободная пресса».

