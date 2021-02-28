Метеоспутник «Арктика-М» вышел на заданную орбиту
Космический аппарат «Арктика-М» вышел на орбиту, отделившись от разгонного блока «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она стартовала с космодрома Байконур утром 28 февраля.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что спутник взят на управление - связь с ним установлена.
«Космический аппарат «Арктика-М» номер 1 находится на расчетной орбите, солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление. Таким образом, положено начало развертыванию новой арктической орбитальной группировки России. Все молодцы!» - написал глава Роскосмоса.
Старт «Союз-2.1б» состоялся с космодрома Байконур в 9:55 (мск) 28 февраля.
Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» является первым космическим аппаратом для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике, которую называют «кухней погоды». Создание орбитальной группировки «Арктика» является одним из приоритетов отечественной метеорологии, а также Всемирной метеорологической организации.
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