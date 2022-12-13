Метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря
Звездопад Геминиды, который считается наиболее мощным метеорным потокам года, достигнет максимума активности в ночь на 14 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Астрономы ожидают до 150 «падающих звезд» в час, однако наблюдениям помешает Луна. Начинать наблюдения лучше после полуночи. В северных широтах радиант окажется над горизонтом уже ранним вечером.
Так как поток будет «догонять» Землю, а не двигаться ей навстречу, скорость метеоров будет невысокой — около 35 км/ с. Белые и яркие метеоры могут падать очень часто, однако в этом году наблюдениям помешает лунный свет.
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