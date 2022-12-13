Метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря

Астрономы ожидают до 150 «падающих звезд» в час, однако наблюдениям помешает Луна. Начинать наблюдения лучше после полуночи. В северных широтах радиант окажется над горизонтом уже ранним вечером.

Так как поток будет «догонять» Землю, а не двигаться ей навстречу, скорость метеоров будет невысокой — около 35 км/ с. Белые и яркие метеоры могут падать очень часто, однако в этом году наблюдениям помешает лунный свет.



