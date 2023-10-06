Метеорный поток Дракониды можно будет наблюдать с вечера 8 октября

Астрономы ожидают от 5 до 15 «падающих звезд» в час. Звездопад будет доступен для наблюдения с вечера 8 октября. Известны случаи, когда активность потока достигала 100-400 метеоров в час.

Поток Дракониды из созвездия Дракон наблюдается с 6 по 10 октября.

Ранее астроном Вибе объяснил вспышки над Сахалином, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

