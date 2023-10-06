Метеорный поток Дракониды можно будет наблюдать с вечера 8 октября
6 октября 202304:01
Максимум активности метеорного потока Дракониды будет утром 9 октября, сообщает ТАСС.
Астрономы ожидают от 5 до 15 «падающих звезд» в час. Звездопад будет доступен для наблюдения с вечера 8 октября. Известны случаи, когда активность потока достигала 100-400 метеоров в час.
Поток Дракониды из созвездия Дракон наблюдается с 6 по 10 октября.
Ранее астроном Вибе объяснил вспышки над Сахалином, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Развожаев: в Севастополе отражают атаки безэкипажных морских катеров
- Метеорный поток Дракониды можно будет наблюдать с вечера 8 октября
- СМИ: власти США больше не требуют от Конгресса $24 млрд для Украины
- Путин рассказал, когда завершится спецоперация
- Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в бассейне в Кстове
- Трамп заявил, что готов занять пост спикера Конгресса США
- Суд заочно арестовал организатора смертельной экскурсии по коллекторам Москвы
- Минобороны РФ: над Белгородской областью сбиты пять беспилотников
- Трамп может предложить однопартийцам свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей
- СМИ: трансгендерам и проституткам в США будут выплачивать $1200
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru