Метеорит оживил российский «Метеор»

Отечественный гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-2 подал признаки жизни после удара по нему микрометеорита. Об этом информирует «Роскосмос» на своём официальном сайте. По данным государственной корпорации, космический аппарат вновь включился в работу в составе орбитальной группировки.

Этому предшествовали исследования по программе главного конструктора, чтобы удостовериться в исправности спутника. Он уже начал передавать информацию, которая используется по целевому назначению.

Нештатная ситуация с «Метеор-М» №2-2 возникла 18 декабря 2019 года. В тот день аппарат неожиданно изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей. На орбиту он был выведен в июле прошлого года.

