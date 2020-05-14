Метеорит оживил российский «Метеор»
Отечественный гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-2 подал признаки жизни после удара по нему микрометеорита. Об этом информирует «Роскосмос» на своём официальном сайте. По данным государственной корпорации, космический аппарат вновь включился в работу в составе орбитальной группировки.
Этому предшествовали исследования по программе главного конструктора, чтобы удостовериться в исправности спутника. Он уже начал передавать информацию, которая используется по целевому назначению.
Нештатная ситуация с «Метеор-М» №2-2 возникла 18 декабря 2019 года. В тот день аппарат неожиданно изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей. На орбиту он был выведен в июле прошлого года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- Вильфанд прогнозирует жаркое и опасное лето в России
- Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России
- Валуева насмешил вопрос о «блокаторах вируса», замеченных у депутатов
- Милонов назвал сумасшедшими депутатов с «оберегами от коронавируса»
- Названа наиболее подверженная COVID-19 группа крови
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru