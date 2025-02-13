Медкомиссия «Роскосмоса» признала Пескова и Платонова годными к полету на Crew Dragon
Российские космонавты Кирилл Песков и Олег Платонов признаны годными к полету на орбиту на американских кораблях Crew Dragon. Как сообщил Роскосмос, положительное решение вынесла Главная медицинская комиссия по результатам анализа данных медицинских обследований за время предполетной подготовкию.
Россияне отправятся на Международную космическую станцию по программе перекрестных полетов России и США. По ней некоторые астронавты НАСА летают на МКС на «Союзах», а космонавты Роскосмоса - на кораблях Crew Dragon.
Песков полетит в составе миссии SpaceX Crew-10, старт которой запланирован на 12 марта текущего года. Платонов выступает в роли дублёра на случай замены. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», программа перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА продлена до 2026 года включительно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru