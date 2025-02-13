Медкомиссия «Роскосмоса» признала Пескова и Платонова годными к полету на Crew Dragon

Россияне отправятся на Международную космическую станцию по программе перекрестных полетов России и США. По ней некоторые астронавты НАСА летают на МКС на «Союзах», а космонавты Роскосмоса - на кораблях Crew Dragon.

Песков полетит в составе миссии SpaceX Crew-10, старт которой запланирован на 12 марта текущего года. Платонов выступает в роли дублёра на случай замены. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», программа перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА продлена до 2026 года включительно.

