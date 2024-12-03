МЧС сообщило о пролете астероида над Якутией

Астероид C0WEPC5 пролетел над атмосферой на территории Якутии, не вызвав повреждений и жертв. Об этом в своем Telegram-канале сообщило главное управление МЧС по региону.

По данным ведомства, после поступления информации о сближении астероида с Землей, экстренные службы привели в готовность все силы и средства территориальной системы РСЧС.

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Специалисты подтвердили, что астероид прошел над атмосферой, не нарушив безопасность жителей. Кадры пролета небесного тела опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В МЧС добавили, что этой ночью жители Олекминского и Ленского районов могли наблюдать яркие вспышки и кометоподобный хвост объекта.

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ФОТО: pixabay.com/
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