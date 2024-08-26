Маск считает, что спасти застрявший на МКС экипаж Starliner может только Россия

Так он ответил на вопрос бизнесмена Джо Геббии о том, кто бы мог спасти космонавтов Boeing Starliner, если бы не было SpaceX.

Ранее NASA и компания Boeing вновь изменили сроки возвращения с Международной космической станции на землю космического корабля Starliner, новая дата пока не называется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

