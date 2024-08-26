Маск считает, что спасти застрявший на МКС экипаж Starliner может только Россия
26 августа 202404:02
При отсутствии SpaceX вернуть домой застрявший на МКС экипаж американского корабля Boeing Starliner способна только Россия, сообщил в соцсети X миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск.
Так он ответил на вопрос бизнесмена Джо Геббии о том, кто бы мог спасти космонавтов Boeing Starliner, если бы не было SpaceX.
Ранее NASA и компания Boeing вновь изменили сроки возвращения с Международной космической станции на землю космического корабля Starliner, новая дата пока не называется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru