Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева

Основатель компании SpaceX Илон Маск встретился с внуком и правнуком создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва. Андрей Королёв и Павел Королёв, внук и правнук, посетили завод SpaceX в США. Об этом рассказал Андрей в своем Facebook.

Он поблагодарил Илона Маска за приглашение, гостеприимство и «незабываемую почти часовую личную встречу». Для российских гостей провели экскурсию по SpaceX и показали сборку двигателей, ракет и CrewDragon. «Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск!» - таким призывом сопроводил пост Андрей в своём Facebook.

Ранее футуролог Александр Кононов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Маска человеком, который умеет зажигать.

