Маск: После колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии
30 декабря 202403:32
Американский миллиардер Илон Маск считает, что после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии.
Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети Х о том, каким образом будет управляться планета.
Ранее Маск заявил, что в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах американцы высадятся на Марс до конца его срока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru