Маск: После колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии

Американский миллиардер Илон Маск считает, что после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии.

Маск: При победе Трампа американцы высадятся на Марс до конца его срока

Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети Х о том, каким образом будет управляться планета.

Ранее Маск заявил, что в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах американцы высадятся на Марс до конца его срока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: YONHAP/EPA
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