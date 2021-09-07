Маск поблагодарил Рогозина за приглашение в Россию

Предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск ответил генеральному директору госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину на приглашение в Россию. Об этом он написал в своем Twitter.

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Отмечается, что Маск поблагодарил Рогозина за приглашение в гости и спросил его о любимом чае. Ранее CNN опубликовал интервью с главой "Роскосмоса". В нем он пригласил Маска к себе домой в качестве "гостя семьи", так как хотел бы обсудить с ним "исследование вселенной". По словам Рогозина, он уже "поставил чайник".

"Роскосмос" также позвал Илона Маска, а также миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск космического корабля "Союз", который пройдет в октябре. В составе экипажа будут актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Они проведут съемки на Международной космической станции. Отмечается, что это будет первый художественный фильм, снятый на МКС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоскосмосДмитрий РогозинИлон Маск
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