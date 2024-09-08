Маск: Беспилотники Starship отправятся на Марс через два года

По его словам, это произойдет через два года. Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки. Если посадка пройдет гладко, первые пилотируемые полеты начнутся через четыре года.

После этого, как отметил Маск, частота полетов будет расти в геометрической прогрессии. Главной целью предприниматель назвал создание самодостаточного города на Марсе через 20 лет.

Ранее миллиардер заявил, что США пора отправить астронавтов на Марс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

