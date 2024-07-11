Илон Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе
Информация о том, что сотрудникам SpaceX поручено разработать план города на Марсе, не соответствует действительности. Об этом в соцсети X заявил глава компании Илон Маск.
Комментируя сообщения New York Times о якобы планах бизнесмена возвести на Марсе город и предоставить свой генетический материал для заселения колонии, он указал, что это ложь.
«Я не вызывался жертвовать свою сперму. Никому в SpaceX не было поручено работать над марсианским городом», - отметил Маск.
Глава SpaceX добавил, что всегда говорил о том, что в первую очередь следует сосредоточиться на том, чтобы добраться до красной планеты.
Ранее Маск заявил, что земная цивилизация просуществует всего несколько сотен лет, если не станет «межпланетной», сообщает RT.
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