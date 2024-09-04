«Не хватает 700 бортов»: России требуется 500 миллиардов рублей на выкуп самолетов
Павел Герасимов заявил НСН, что только в ближайшее время из бюджета потребуется выделить 500 миллиардов на выкуп Boeing-747 и Boeing-737.
России требуется 500 миллиардов рублей на выкуп 24 самолетов в ближайшее время, всего же отрасли не хватает около 700 бортов, заявил НСН специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и Минфин должны к 16 сентября подготовить предложения по субсидиям для лизинга самолетов. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Главная задача изменений в субсидировании авиационного лизинга заключается в поддержке отечественных производителей самолетов, пишут «Известия». Герасимов рассказал о ближайших планах отрасли.
«У нас есть ГТЛК – государственная транспортная лизинговая компания, у которой есть средства из федерального бюджета. Она приобретает самолеты и сдает их в лизинг авиакомпаниям, в том числе и зарубежные самолеты. На данный момент за счет средств бюджета выкупаются те самолеты, которые уже находились в парке российских авиакомпаний, их выкупают у западных собственников. Это дополнительное субсидирование сегодня. Не до конца эти самолеты еще выкупили. Часть самолетов не планировалось изначально выкупать, но сейчас передумали из-за дефицита воздушных судов», - объяснил он.
По его словам, каждый самолет стоит около ста миллионов долларов, выкупить все 700 не представляется возможным.
«Я приведу пример. Есть шесть Boeing-747 авиакомпании «Россия», которые сейчас в двойной регистрации находятся. Их нужно выкупить у западных компаний, чтобы запустить на зимнее расписание. В целом нам сейчас не хватает около 700 бортов, но, конечно, даже федерального бюджета на это не хватит. Сейчас речь идет о 18 Boeing-737, каждый самолет стоит около ста миллионов долларов, десять миллиардов рублей. Это 180 миллиардов рублей на самолеты, которые приобретет «Аэрофлот». Плюс шесть Boeing-747, они в совокупности около 250 миллиардов. Сейчас нужна сумма в размере 500 миллиардов рублей, только на эти самолеты», - рассказал он.
При этом рассчитывать на отечественное производство пока рано, за два года был выпущен всего один борт, добавил Герасимов.
«Что касается производства отечественных самолетов, Мишустин говорил, что к 2030 году мы произведем тысячу самолетов, за два года мы произвели один. Поэтому сейчас нужно подождать, поставки единичные, спрогнозировать сложно. К 2030, возможно, что-то изменится», - подытожил собеседник НСН.
Российская авиаотрасль нуждается в новых самолетах для ротации в гражданской авиации, однако это требует существенного финансирования со стороны банков. Об этом ранее рассказал авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров «Радиоточке НСН».
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