Мантуров: Первые модули Российской орбитальной станции запустят с Байконура

Первые три модуля Российской орбитальной станции (РОС) будут запущены с космодрома Байконур. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В России с 2026 года начнут ежегодно проводить неделю космоса

Он уточнил, что речь идёт научно-энергетическом (НЭМ), универсальном и шлюзовом модулях. При этом первый будет выведен на орбиту на ракете «Протон-М», а остальные - с использованием ракеты-носителя «Ангара-А5М».

«На текущий момент ракета, специально доработанная для запуска НЭМ, уже изготовлена», - добавил первый вице-премьер.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что Россия планирует создать к 2036 году лунную электростанцию, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:БайконурКосмосДенис Мантуров

Горячие новости

Все новости

партнеры