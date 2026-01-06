Мантуров: Первые модули Российской орбитальной станции запустят с Байконура

Он уточнил, что речь идёт научно-энергетическом (НЭМ), универсальном и шлюзовом модулях. При этом первый будет выведен на орбиту на ракете «Протон-М», а остальные - с использованием ракеты-носителя «Ангара-А5М».

«На текущий момент ракета, специально доработанная для запуска НЭМ, уже изготовлена», - добавил первый вице-премьер.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что Россия планирует создать к 2036 году лунную электростанцию, пишут «Известия».

