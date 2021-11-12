«На метеорит не тянет»: Астроном допустил, что на Петербург упал болид из космоса

«Ранее в Петербурге никогда ничего подобного не бывало. Я часто там бываю, но о таком не слышал. Если бы это было какое-то космическое тело, должны были быть сильный звук и разрушения. Но бывают и «тихие» болиды, когда он сгорает в атмосфере, не достигая Земли. Тогда болид вспыхивает и пропадает», - сказал Черепащук.

Он сравнил инцидент в Петербурге с падением «челябинского метеорита».

«При падении в Челябинске был большой взрыв, окна повылетали и были разрушения. Это был кусок камня размером порядка 5-6 метров. Он пролетел через атмосферу, нагрелся, шарахнул, развалился на части и взорвался. Тогда была яркая вспышка, ударная волна. Здесь же могло быть маленькое космическое тело. Их там в космосе полно летает размером от долей миллиметра до сотен и тысяч километров», - рассказал академик.

При этом Черепащук склоняется к версии, что это могло быть именно маленькое космическое тело.

«Это действительно могла быть «маленькая штучка» из космоса. Она сгорела, не долетая до Земли, но вспышка была большая, яркая. Если это объект меньше метра, то он сгорает в атмосфере», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

15 февраля 2013 года над столицей Южного Урала пролетел со сврехзвуковой скоростью объект, падение которого вызвало толчок магнитудой 4, мощную ударную волну и разрушения некоторых объектов. Также сообщалось о сотнях пострадавших.