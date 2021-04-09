Лётчик-космонавт Роман Романенко 12 апреля раскроет космические секреты онлайн
Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко 12 апреля проведёт в своём инстаграм-аккаунте специальный стрим, посвященный Дню космонавтики, сообщает пресс-служба московского правительства.
Представитель российской космической династии расскажет зрителям, за что космонавты получают звание Героев России, какую пользу приносят России и миру полёты в космос, и почему развитие сфер «земной» жизни зависит от результатов космических исследований.
Кроме того, Романенко ответит и на бытовые вопросы, например, можно ли пить газировку, как работает космический душ, зачем в космосе беговая дорожка и почему космонавты после полёта не могут носить обычную обувь.
«Мне постоянно задают вопросы, как стать космонавтом, как организован быт на МКС, какие исследования проводят космонавты. 60-летие первого полёта человека в космос, юбилей подвига Гагарина – отличный повод рассказать о роли космоса в нашей жизни», - добавил комонавт.
Роман Романенко дважды побывал в космосе и провёл на околоземной орбите 333 дня. При этом Герой России неоднократно работал в открытом космосе - в общей сложности 6 часов 38 минут.
Начало стрима - 12 апреля в 8.30 по московскому времени. Трансляция будет доступна в аккаунте: instagram.com/romanenkoru/
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