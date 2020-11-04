Лоукостер «Победа» возобновит рейсы из Москвы в Дубай

Авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы в Дубай, приостановленные весной из-за распространения коронавирусной инфекции.

По данным сайта лоукостера, рейсы Москва-Дубай будут выполняться раз в неделю, начиная с 28 ноября.

Ранее рейсы в Дубай из России запустили компании «Аэрофлот» и Emirates.

Из-за пандемии COVID-19 Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные перелёты в другие страны мира, за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Также были разрешены перелёты пустых авиалайнеров для проведения техобслуживания, транзитные перелёты с посадкой в РФ для дозаправки или смены экипажа, а также полёты по особым решениям российского правительства.

С августа в России постепенно возобновляется международное авиасообщение. Так, на данный момент разрешены рейсы в Турцию, Египет, ОАЭ, Танзанию, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Южную Корею, Японию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан. Также возобновлены перелёты на Кубу и Мальдивы.

