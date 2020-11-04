Лоукостер «Победа» возобновит рейсы из Москвы в Дубай
Авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы в Дубай, приостановленные весной из-за распространения коронавирусной инфекции.
По данным сайта лоукостера, рейсы Москва-Дубай будут выполняться раз в неделю, начиная с 28 ноября.
Ранее рейсы в Дубай из России запустили компании «Аэрофлот» и Emirates.
Из-за пандемии COVID-19 Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные перелёты в другие страны мира, за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Также были разрешены перелёты пустых авиалайнеров для проведения техобслуживания, транзитные перелёты с посадкой в РФ для дозаправки или смены экипажа, а также полёты по особым решениям российского правительства.
С августа в России постепенно возобновляется международное авиасообщение. Так, на данный момент разрешены рейсы в Турцию, Египет, ОАЭ, Танзанию, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Южную Корею, Японию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан. Также возобновлены перелёты на Кубу и Мальдивы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+0 / сут.
Умерли
29 217+0 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+0 / сут.
- Лоукостер «Победа» возобновит рейсы из Москвы в Дубай
- Трамп побеждает в пяти из шести штатов с подсчитанными голосами
- «Феноменальные результаты». Трамп заявил о победе и готов судиться
- В России преодолен новый суточный максимум по числу зараженных выявили COVID-19
- Вильфанд рекомендовал москвичам на выходных «переобуть» машины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru