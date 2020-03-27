Лещенко ни при чём. Рогозин сдал отрицательный тест на коронавирус
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сдал тест на коронавирусную инфекцию. Необходимость в этом возникла, чтобы отправиться на космодром Байконур для проводов очередной экспедиции на Международную космическую станцию. Старт намечен на 9 апреля.
Как сообщает госкорпорация на своём сайте, анализ дал отрицательный результат. Как подчеркнули в Роскосмосе, Рогозин чувствует себя прекрасно. Там также уточнили, что сдача теста не связана с выступлением на одной сцене с певцом Львом Лещенко, у которого диагностирован COVID-19, так как Рогозин с ним не контактировал, отмечает RT.
Мероприятие, на котором пересеклись глава Роскосмоса и 78-летний Народный артист России, состоялось 13 марта в театре Российской армии.
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