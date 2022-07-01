Основанный Жириновским вуз назвали в его честь

Институт мировых цивилизаций (ИМЦ) в Москве переименовали в Университет имени Владимира Жириновского, который был основателем вуза, сообщает пресс-служба ЛДПР.

ЛДПР предложила присвоить Институту стран Азии и Африки МГУ имя Жириновского

В сообщении говорится, что учебное заведение - это гуманитарный проект, в который политик «вкладывал свою душу».

«Владимир Вольфович всегда лично приглашал молодежь на учебу в ИМЦ. Поэтому, конечно, мы воспринимаем решение вуза взять новое название - Университет имени В. В. Жириновского - абсолютно оправданным», - отметили в ЛДПР.

Ректор вуза Олег Слоботчиков, в свою очередь, добавил, что за 23 года работы был накоплен богатейший опыт подготовки высококлассных специалистов.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.

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ФОТО: instagram.com/zhirinovskiy/
ТЕГИ:ЛДПРвузыВладимир Жириновский
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