Лайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет из Жуковского в Иркутск

Российский авиалайнер МС-21-300 в рамках контрольных испытаний совершил первый тренировочный полет и впервые сел в аэропорту Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

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«Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошел успешно. Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 000 км, приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 (14:30 мск)», — приводит сообщение ТАСС.

В ходе испытаний экипаж лайнера проверил надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования самолета типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации. Сотрудники аэропорта Иркутска во время прилета и вылета МС-21-300 оказали техническую помощь персоналу по наземному обслуживанию. Воздушное судно осмотрели на наличие внешних повреждений и затем отбуксировали на стоянку.

МС-21 — новый отечественный гражданский самолет среднемагистрального класса. Ожидается, что сертификация лайнера будет завершена к концу 2021 года, пишет РИА ФАН.

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