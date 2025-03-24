Крикалев назначен замгендиректора Роскосмоса по пилотируемым комплексам

В Роскосмосе сообщили о назначении космонавта Сергея Крикалева на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам. Решение было утверждено на заседании наблюдательного совета госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, кадровые изменения затронули и другие ключевые направления.

Новый глава «Роскосмоса» сменил двух заместителей и руководство двух предприятий

Так, пост заместителя генерального директора по развитию промышленности занял руководитель самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Крикалев ранее занимал ряд руководящих должностей в сфере пилотируемой космонавтики и считается одним из самых опытных космонавтов в истории российской космической программы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Крикалев.
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