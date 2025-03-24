Крикалев назначен замгендиректора Роскосмоса по пилотируемым комплексам

В Роскосмосе сообщили о назначении космонавта Сергея Крикалева на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам. Решение было утверждено на заседании наблюдательного совета госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, кадровые изменения затронули и другие ключевые направления.