Крикалев назначен замгендиректора Роскосмоса по пилотируемым комплексам
В Роскосмосе сообщили о назначении космонавта Сергея Крикалева на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам. Решение было утверждено на заседании наблюдательного совета госкорпорации.
Как уточнили в пресс-службе, кадровые изменения затронули и другие ключевые направления.
Так, пост заместителя генерального директора по развитию промышленности занял руководитель самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Крикалев ранее занимал ряд руководящих должностей в сфере пилотируемой космонавтики и считается одним из самых опытных космонавтов в истории российской космической программы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru