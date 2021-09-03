Российские космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты приступили к работе в открытом космосе на внешней поверхности Международной космической станции. Выходной люк модуля «Поиск» открыт в 17:35 по московскому времени.
Петр Дубров и Олег Новицкий должны подключат новый модуль «Наука» к электропитанию. Также, если хватит времени, на модуле «Поиск» предстоит установить платформу с тремя контейнерами «Биориск-МСН» в рамках проведения медико-биологических экспериментов.
Плановая продолжительность работ в открытом космосе – 7 часов 5 минут. Выход в прямом эфире транслируют «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Это уже 57 выход в космос по российской программе и второй в текущем году. Предыдущий Новицкий и Дубров осуществили в июне. Следующий намечен на 9 сентября.
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