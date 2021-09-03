Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты приступили к работе в открытом космосе на внешней поверхности Международной космической станции. Выходной люк модуля «Поиск» открыт в 17:35 по московскому времени.

Петр Дубров и Олег Новицкий должны подключат новый модуль «Наука» к электропитанию. Также, если хватит времени, на модуле «Поиск» предстоит установить платформу с тремя контейнерами «Биориск-МСН» в рамках проведения медико-биологических экспериментов.