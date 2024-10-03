Космонавта Крикалева оставили в «Роскосмосе» на упраздненной должности

Космонавт Сергей Крикалев по-прежнему работает исполнительным директором в «Роскосмосе», несмотря на то, что 1 августа 2024 года этой должности не существует, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на корпорацию.

После того, как в «Роскосмосе» начала действовать новая организационная структура, должность исполнительного директора, который руководил развитием пилотируемой космонавтики, упразднена. А место замгенедира по пилотируемым и автоматическим комплексам предложено летчику-испытателю Павлу Власову, который в настоящее время занимает должность советника главы «Роскосмоса» Юрия Борисова.

«Роскомос» перенесёт крупнейший архив видео о российской космонавтике на Rutube

Эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец подтвердил, что должностей «исполнительный директор» в «Роскосмосе» больше нет. Так же не существует должности исполнительного директора по пилотируемым программам.

Ранее стало известно, что космонавт Олег Кононенко стал первым человеком, пробывшим в космосе более трех лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сергей Крикалев
ТЕГИ:КосмонавтыКосмонавтика

Горячие новости

Все новости

партнеры