Космонавта Крикалева оставили в «Роскосмосе» на упраздненной должности
Космонавт Сергей Крикалев по-прежнему работает исполнительным директором в «Роскосмосе», несмотря на то, что 1 августа 2024 года этой должности не существует, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на корпорацию.
После того, как в «Роскосмосе» начала действовать новая организационная структура, должность исполнительного директора, который руководил развитием пилотируемой космонавтики, упразднена. А место замгенедира по пилотируемым и автоматическим комплексам предложено летчику-испытателю Павлу Власову, который в настоящее время занимает должность советника главы «Роскосмоса» Юрия Борисова.
Эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец подтвердил, что должностей «исполнительный директор» в «Роскосмосе» больше нет. Так же не существует должности исполнительного директора по пилотируемым программам.
Ранее стало известно, что космонавт Олег Кононенко стал первым человеком, пробывшим в космосе более трех лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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