Космонавта Крикалева оставили в «Роскосмосе» на упраздненной должности

Космонавт Сергей Крикалев по-прежнему работает исполнительным директором в «Роскосмосе», несмотря на то, что 1 августа 2024 года этой должности не существует, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на корпорацию.

После того, как в «Роскосмосе» начала действовать новая организационная структура, должность исполнительного директора, который руководил развитием пилотируемой космонавтики, упразднена. А место замгенедира по пилотируемым и автоматическим комплексам предложено летчику-испытателю Павлу Власову, который в настоящее время занимает должность советника главы «Роскосмоса» Юрия Борисова.