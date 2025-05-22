Космонавта Крикалева назначили спецпредставителем по сотрудничеству в космосе
Космонавт, Герой России Сергей Крикалев стал спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
«Назначить специальным представителем... по вопросам международного сотрудничества в области космоса... Крикалева Сергея Константиновича», - говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.
Отдельным указом Путин освободил от должности прежнего спецпредставителя Юрия Борисова. Ранее он был назначен сенатором от Архангельской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru