Космонавта Крикалева назначили спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

Космонавт, Герой России Сергей Крикалев стал спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Крикалев назначен замгендиректора Роскосмоса по пилотируемым комплексам

«Назначить специальным представителем... по вопросам международного сотрудничества в области космоса... Крикалева Сергея Константиновича», - говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Отдельным указом Путин освободил от должности прежнего спецпредставителя Юрия Борисова. Ранее он был назначен сенатором от Архангельской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:НазначениеВладимир ПутинКосмосКосмонавты

Горячие новости

Все новости

партнеры