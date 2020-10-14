Как тебе рекорд, Илон Маск? Космонавт сравнил «Союз» и Crew Dragon

Полет корабля «Союз МС-17» к Международной космической станции (МКС) занял рекордно короткое время - три часа и три минуты. На пути к МКС «Союз МС-17» сделал всего два витка вокруг Земли. Ранее такую схему отработали на нескольких грузовых кораблях «Прогресс МС».

Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС до сегодняшнего дня принадлежал кораблю «Союз МС-06», который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов тридцать восемь минут.

Космонавт Сергей Рязанский в эфире НСН назвал причины нового рекорда.

«Это новая система, к которой мы достаточно давно шли. Сначала была двухсуточная схема выведения, потом четырехвитковая, сейчас двухвитковая – оптимальная на данный момент. Это сокращает время неудобств для экипажа и дает возможность доставлять срочные научные грузы на станцию», - сказал Рязанский.