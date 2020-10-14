Как тебе рекорд, Илон Маск? Космонавт сравнил «Союз» и Crew Dragon

Космонавт Сергей Рязанский в эфире НСН назвал причины нового рекорда российского корабля по доставке людей на МКС.



Полет корабля «Союз МС-17» к Международной космической станции (МКС) занял рекордно короткое время - три часа и три минуты. На пути к МКС «Союз МС-17» сделал всего два витка вокруг Земли. Ранее такую схему отработали на нескольких грузовых кораблях «Прогресс МС».

Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС до сегодняшнего дня принадлежал кораблю «Союз МС-06», который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов тридцать восемь минут.

Космонавт Сергей Рязанский в эфире НСН назвал причины нового рекорда.

«Это новая система, к которой мы достаточно давно шли. Сначала была двухсуточная схема выведения, потом четырехвитковая, сейчас двухвитковая – оптимальная на данный момент. Это сокращает время неудобств для экипажа и дает возможность доставлять срочные научные грузы на станцию», - сказал Рязанский.

Корабль «Союз» с вязанным космонавтом Юрой стартовал к МКС

По его словам, задача установить рекорд не ставилась.

«Все зависит от баллистики, от того, насколько инженеры уверены, что они в правильное место вывели корабль. Плюс взаиморасположение корабля и станции. За рекордами тут никто не гонится», - объяснил собеседник НСН.

Он рассказал, какой из космических кораблей – российский «Союз» или американский Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, - лучше на данный момент.

«Однозначно, наш. У «Союза» очень много полетов, он надежный. И них – всего один. Там пиара много, выглядит круто. Но им, чтобы доказать, что они жизнеспособны, надо показать надежность своей техники. У них второй старт должен был быть в июле, но до сих пор его не было. Но я желаю нашим американским коллегам удачи», - заключил космонавт.

Отметим, что «Союз МС-17» доставил на МКС россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американку Кэтлин Рубинс. Они пробудут в космосе 177 дней - до 9 апреля 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
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