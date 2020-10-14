Корабль «Союз» с вязанным космонавтом Юрой стартовал к МКС
Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» стартовала с космодрома Байконур, передает ТАСС.
К Международной космической станции (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс, а также игрушечный космонавт Юра, которого связала жена Кудь-Сверчкова. Юра будет выполнять в полете функцию индикатора невесомости.
Экипаж пробудет на орбите 177 суток, они проведут свыше 50 научных экспериментов и продолжат искать место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».
Также РИА Новости сообщает, что «Союз» уже вывели на орбиту, солнечные батареи и антенны корабля раскрылись. Стыковка с МКС планируется в 11:52 по московскому времени.
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