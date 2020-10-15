Космонавт рассказал, сколько продержится МКС без системы получения кислорода

Космонавт и Герой России прокомментировал в эфире МКС отказ системы получения кислорода на российском сегменте МКС.



Система получения кислорода отказала на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Как сообщает РИА Новости, из строя вышла российская система «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда».

Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН заверил, что это абсолютно безопасная ситуация.

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«Систем таких несколько. Заменить систему или ее отремонтировать – ничего и делать не надо. Дублирующие системы есть на американском сегменте, российском сегменте. Никаких вопросов нет. У меня лично такие случаи были много раз, ничего страшного. Запасов кислорода у нас по разным системам и параметрам на несколько сотен суток», - сказал Виноградов.

На МКС сейчас работают четверо российских космонавтов и двое американских.

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Фото: roscosmos.ru
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