Космонавт рассказал, сколько продержится МКС без системы получения кислорода

«Систем таких несколько. Заменить систему или ее отремонтировать – ничего и делать не надо. Дублирующие системы есть на американском сегменте, российском сегменте. Никаких вопросов нет. У меня лично такие случаи были много раз, ничего страшного. Запасов кислорода у нас по разным системам и параметрам на несколько сотен суток», - сказал Виноградов.

На МКС сейчас работают четверо российских космонавтов и двое американских.

