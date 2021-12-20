Космонавт Мисуркин и японские космические туристы приземлились в Казахстане

Cпускаемый аппарат корабля «Союз МС-20» приземлился в степи Казахстана, космонавт Александр Мисуркин и космические туристы из Японии миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано эвакуированы после возвращения на землю. Трансляцию вел Центр управления полетами.

«Союз» с японскими космическими туристами стартовал с Байконура

«Союз МС-20» отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 02:50 мск. Российский корабль, запущенный с космодрома Байконур 8 декабря, доставил космических туристов к МКС впервые за 12 лет, пишет «Свободная пресса». Полет проходил по четырехвитковой схеме, стыковка — в автоматическом режиме.

Командира корабля Мисуркина и японских космических туристов встретили медики, спасатели и другие специалисты. Из-за сложных метеоусловий в операции не были задействованы вертолеты.

Ожидается, что вечером в понедельник участники полета прибудут в Звездный городок, где пройдут реабилитацию в течение 14-21 суток и примут участие в послеполетных научных экспериментах, пишут Известия.

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ТЕГИ:Космический КорабльКосмонавтыКазахстан
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