«Союз» с японскими космическими туристами стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур, сообщает Роскосмос.
На борту космического аппарата находятся космонавт Александр Мисуркин и два туриста из Японии: бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано. Японцы стали первыми космическими путешественниками, доставляемыми на орбиту Роскосмосом за последние 12 лет, пишет «Свободная пресса».
«Союз МС-20» уже вышел на орбиту, полет корабля к Международной космической станции (МКС) должен занять около шести часов. Стыковка аппарата со станцией запланирована на 16:41 мск, отмечает RT.
Экипаж космического корабля должен будет вернуться с МКС на Землю 20 декабря.
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