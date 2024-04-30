Космонавт Кононенко: Каждый выход в космос является дорогостоящей операцией

По его словам, задействуется огромное количество специалистов на Земле. Поэтому космонавты уделяют большое внимание подготовке к нему на борту МКС. Также космонавты много времени проводят у иллюминаторов, изучая трассу переходов, так как в скафандре крайне ограниченный обзор.

По итогам подготовки космонавты имеют полную картину последовательности действий, слаженно и синхронно следуют плану, поддерживая друг друга, подчеркнул Кононенко.

Ранее космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб закрыли люк модуля «Поиск» на Международной космической станции и завершили выход в открытый космос, следует из трансляции на сайте госкорпорации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

