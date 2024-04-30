Космонавт Кононенко: Каждый выход в космос является дорогостоящей операцией
Каждый выход в открытый космос является дорогостоящей операцией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского космонавта Олега Кононенко.
По его словам, задействуется огромное количество специалистов на Земле. Поэтому космонавты уделяют большое внимание подготовке к нему на борту МКС. Также космонавты много времени проводят у иллюминаторов, изучая трассу переходов, так как в скафандре крайне ограниченный обзор.
По итогам подготовки космонавты имеют полную картину последовательности действий, слаженно и синхронно следуют плану, поддерживая друг друга, подчеркнул Кононенко.
Ранее космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб закрыли люк модуля «Поиск» на Международной космической станции и завершили выход в открытый космос, следует из трансляции на сайте госкорпорации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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