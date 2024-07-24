Космонавт Артемьев рассказал, когда Россия уйдет с МКС

Россия не уйдёт из проекта Международной космической станции (МКС), пока не введёт в строй собственную орбитальную станцию. Как пишет РИА Новости, об этом заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.

Первыми на Российскую орбитальную станцию полетят опытные космонавты

По его мнению, если Россия уйдёт с МКС, а российская станция «не будет летать», то страна «потеряет пилотируемую космонавтику».

«Нельзя этим рисковать. Поэтому мы сначала должны ввести в строй свою станцию», - заключил Артемьев.

Ранее в «Роскосмосе» заявили об утверждении генерального графика создания Российской орбитальной станции (РОС). Первый модуль должен быть запущен в 2027 году, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

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ФОТО: Олег Артемьев
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