Космонавт Артемьев объяснил, почему люди продолжают верить в плоскую Землю

Людей, которые пытаются оспорить известные факты, например, то, что земля круглая, что Юрий Гагарин полетел в космос, нужно воспринимать с юмором, так как это идет от невежества, заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. Его слова приводит РИА Новости.

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Артемьев отметил, что такие заявления люди делают от отсутствия должного образования и «немножко от невежества». Так, по его словам, любой факт из человеческой жизни можно подвергнуть сомнению.

«Есть люди, которые подвергают сомнению все. Поэтому тут не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, просто относиться к этому с юмором», - подытожил он.

Ранее Артемьев рассказал, как вести себя при встрече с инопланетянами, передает RT.

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ФОТО: Олег Артемьев
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