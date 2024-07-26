Космонавт Артемьев объяснил, почему люди продолжают верить в плоскую Землю

Артемьев отметил, что такие заявления люди делают от отсутствия должного образования и «немножко от невежества». Так, по его словам, любой факт из человеческой жизни можно подвергнуть сомнению.

«Есть люди, которые подвергают сомнению все. Поэтому тут не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, просто относиться к этому с юмором», - подытожил он.

Ранее Артемьев рассказал, как вести себя при встрече с инопланетянами, передает RT.

