Космонавт Артемьев: Американцы действительно были на Луне

По его словам, те, кто не верит, что астронавты высадились на Луну в 1969 году, из той же оперы, что и те, кто верит в «плоскую» Землю. «Я считаю, что они были на Луне. Двенадцать человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет», — указал космонавт.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что грунт, который был доставлен астронавтами США с поверхности Луны в рамках миссий «Аполлон» в 1960-х и 1970-х годах, действительно является лунным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

