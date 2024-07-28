Космонавт Артемьев: Американцы действительно были на Луне
Нет сомнений, что американские астронавты действительно были на Луне, сообщает РИА Новости со ссылкой на космонавта-испытателя, Героя России Олега Артемьева.
По его словам, те, кто не верит, что астронавты высадились на Луну в 1969 году, из той же оперы, что и те, кто верит в «плоскую» Землю. «Я считаю, что они были на Луне. Двенадцать человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет», — указал космонавт.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что грунт, который был доставлен астронавтами США с поверхности Луны в рамках миссий «Аполлон» в 1960-х и 1970-х годах, действительно является лунным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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