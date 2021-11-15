Экипаж МКС предупредили об угрозе столкновения с космическим мусором

Международная космическая станция (МКС) в ближайшее время сблизится с космическим мусором, передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

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«По информации центра управления полетами в Хьюстоне, в ближайшее время станция войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора», — сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что в соответствии с бортовыми инструкциями при сближении с потенциально опасным объектом экипаж МКС должен в момент сближения перейти на корабль. Так, российские космонавты могут укрыться в корабле «Союз», в астронавты — в своем сегменте, пишет РИА ФАН.

Как ожидается, угрожающий МКС космический мусор пролетит вблизи станции в 10:06 мск.

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Фото: roscosmos.ru
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