Экипаж МКС предупредили об угрозе столкновения с космическим мусором

«По информации центра управления полетами в Хьюстоне, в ближайшее время станция войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора», — сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что в соответствии с бортовыми инструкциями при сближении с потенциально опасным объектом экипаж МКС должен в момент сближения перейти на корабль. Так, российские космонавты могут укрыться в корабле «Союз», в астронавты — в своем сегменте, пишет РИА ФАН.

Как ожидается, угрожающий МКС космический мусор пролетит вблизи станции в 10:06 мск.

