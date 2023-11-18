Космический корабль Starship стартовал в Техасе

Пуск должен был состояться вчера, но команда обслуживания выявила неисправность одного из компонентов первой ступени, стабилизирующего спуск возвращаемой части на Землю.



Первый запуск 20 апреля 2023 года потерпел неудачу – корабль не сумел отстыковаться от первой ступени и произошел взрыв. Сейчас ракета также стартовала с задержкой, но в SpaceX сообщили, что все это часть плана для проверки систем.



Корабль и ракета-носитель могут возвращаться на Землю, но сегодня во время испытательного полета их приземлять не будут. Ускоритель Super Heavy планируется опустить в Мексиканский залив, а Starship – в Тихий океан через 90 минут после запуска, отмечает «Радиоточка НСН».

