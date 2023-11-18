Космический корабль Starship стартовал в Техасе

Крупнейшая в истории ракета Super Heavy с кораблем Starship SpaseX во второй раз стартовала в Техасе, следует из трансляции SpaceX.

SpaceX перенесла второй испытательный запуск корабля Starship

Пуск должен был состояться вчера, но команда обслуживания выявила неисправность одного из компонентов первой ступени, стабилизирующего спуск возвращаемой части на Землю.

Первый запуск 20 апреля 2023 года потерпел неудачу – корабль не сумел отстыковаться от первой ступени и произошел взрыв. Сейчас ракета также стартовала с задержкой, но в SpaceX сообщили, что все это часть плана для проверки систем.

Корабль и ракета-носитель могут возвращаться на Землю, но сегодня во время испытательного полета их приземлять не будут. Ускоритель Super Heavy планируется опустить в Мексиканский залив, а Starship – в Тихий океан через 90 минут после запуска, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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