Космический корабль Starliner пристыковался к МКС
Космический корабль Starliner с экипажем из двух человек успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции НАСА.
После нескольких технических задержек, 5 июня космический корабль Starliner отправился в свой первый пилотируемый полет. Старт и полет прошли без сбоев, и спустя приблизительно 26 часов корабль успешно достиг Международной космической станции (МКС).
В полете принимают опытные астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.
Экипаж Starliner состоит из семи человек — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Космический корабль Starliner пристыковался к МКС
- ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью
- Названа стоимость сета икры с шампанским на ПМЭФ
- Отряд из четырех кораблей ВМФ России прибудет на Кубу 12-17 июня
- Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса из России до конца года
- Гарик Харламов женился в третий раз
- В Кемерове после аварии с трамваями задержаны сотрудники компании-перевозчика
- Сергей Собянин рассказал о реализации проектов КРТ в столице
- Мэр Москвы поддержал проведение международного форума BRICS+ Fashion Summit
- Сергей Безруков сыграет знаменитого адвоката в сериале «Плевако»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru