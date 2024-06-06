Космический корабль Starliner пристыковался к МКС

Космический корабль Starliner с экипажем из двух человек успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции НАСА.

После нескольких технических задержек, 5 июня космический корабль Starliner отправился в свой первый пилотируемый полет. Старт и полет прошли без сбоев, и спустя приблизительно 26 часов корабль успешно достиг Международной космической станции (МКС).