В США запустили ракету-носитель Atlas V с кораблем Starliner

Отмечается, что корабль Starliner совершает первый испытательный полет с экипажем. В его состав вошли астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.

«Этого ждали давно и наконец это случилось», - заявил командир экипажа Уилмор.

Стыковка Starliner с Международной космической станцией ожидается 6 июня.

Ранее с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-27», который доставил на МКС более 2,5 тонны грузов, сообщает RT.

