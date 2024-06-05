В США запустили ракету-носитель Atlas V с кораблем Starliner
Ракета-носитель Atlas V с кораблем Starliner стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США). Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Отмечается, что корабль Starliner совершает первый испытательный полет с экипажем. В его состав вошли астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.
«Этого ждали давно и наконец это случилось», - заявил командир экипажа Уилмор.
Стыковка Starliner с Международной космической станцией ожидается 6 июня.
Ранее с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-27», который доставил на МКС более 2,5 тонны грузов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru