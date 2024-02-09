Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю

Американская компания SpaceX в своих социальных сетях заявила, что корабль Crew Dragon вернулся на Землю после полета к Международной космической станции (МКС).

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Уточняется, что капсула на парашютах опустилась в море у побережья Флориды.

На борту корабля находились четыре человека: итальянец Вальтер Вилладей, швед Маркус Вандт, первый гражданин Турции в космосе Альпер Гезеравчи и бывший американский астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия.

«Приземление Crew Dragon подтверждено», - отметили в SpaceX.

Ранее в NASA заявили, что российский космонавт Александр Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 компании SpaceX, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Photo by Isaac Watson/NASA
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