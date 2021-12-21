Космический грузовик Cargo Dragon выведен на орбиту и летит к МКС. Видео
Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon вышел на околоземную орбиту, завтра ему предстоит стыковка с Международной космической станцией. В космос «грузовик» выведен тяжёлой ракетой-носителем Falcon 9, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Старт был произведён сегодня в 13:07 по московскому времени (05:07 по времени Восточного побережья США) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Cargo Dragon отделился от второй ступени, перейдя в самостоятельный полет. На корабле активированы солнечные батареи.
Через 8 минут 44 секунды после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике. Она использовалась для запуска впервые.
Стыковка с МКС предполагается завтра в 04:38 среды по времени Восточного побережья США (12:38 мск). Корабль доставит на станцию около трех тонн продуктов питания, оборудование и материалы для научных экспериментов.
Это четвертый полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX. Он имеет возможность доставлять на орбиту на 20% больше груза по сравнению со стартовой версией, а также автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором.
NASA вело прямую трансляцию старта Falcon 9 с Cargo Dragon.
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