Космический грузовик Cargo Dragon пристыковался к МКС

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon в рамках миссии SpaceX-27 успешно пристыковался к Международной космической станции. О выполнении операции объявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Грузовик соединился с МКС через стыковочный модуль Harmony американского сегмента станции. Корабль привёз на орбиту около трёх тонн грузов - продовольствие, оборудование и материалы для организации научных экспериментов.

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Cargo Dragon был запущен днём ранее с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Уточняется, что это уже седьмая миссия грузового корабля в модификации Cargo Dragon 2. Конструктивно он рассчитан на пять возвращаемых полётов к МКС.

Сейчас на МКС работают трое россиян - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, столько же американских астронавтов - Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, кроме того, представитель Объединённых Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:Космический КорабльНасаМКС
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