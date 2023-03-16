Космический грузовик Cargo Dragon пристыковался к МКС

Cargo Dragon был запущен днём ранее с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Уточняется, что это уже седьмая миссия грузового корабля в модификации Cargo Dragon 2. Конструктивно он рассчитан на пять возвращаемых полётов к МКС.

Сейчас на МКС работают трое россиян - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, столько же американских астронавтов - Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, кроме того, представитель Объединённых Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади.

